وكيل محلية النواب: أحمد السجينى صنايعي محليات.. وأتمنى توليه الوزارة «فيديو»

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شهد حوار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الحسيني، إجابة على العديد من التساؤلات المهمة، بشأن قوانين الإدارة المحلية، ومشروع التقسيم الإدارى، وغيرها من المهمة، كما أثنى بشكل بارز على رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني.

محمد الحسيني: لقب جواهرجى المحليات الأنسب للنائب أحمد السجيني

ومجيبًا على سؤال مدير التحرير، محمود فايد، المتعلق بتشخيصه لإدارة لجنة الإدارة المحلية من قبل النائب أحمد السجينى، الذى سبق أن أطلق عليه «جواهرجى».

محمد الحسيني: أحمد السجيني وزير صنايعي

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الحسيني:” يعجبنى فكرة أن يكون الوزير «صنايعي»، وعندما عملت مع النائب أحمد السجينى، لم نكن متفقين مع بعض، قلت:" اية الرجل اللارج دا اللى هايبقى رئيس الإدارة المحلية"، وقولت: دا مش «شبهنا»، وعند مرور سنة واثنين، تشرفت بالتواصل والعمل مع قيادة فنية واعية قادرة، بقدر النائب أحمد السجينى، فهو رجل ذكى جدًا، وفاهم مش حافظ، ويسعى إلى تقديم كل الأفكار.

ويرى النائب محمد الحسيني، وفقًا لحديثه أن لقب «جواهرجى المحليات»، هو الأنسب لإطلاقه على النائب أحمد السجينى، وقال:”رأيت أن لقب «جواهرجى المحليات»، هو الأنسب لذكره عن النائب أحمد السجيني، وكل من يأتى إلى البرلمان ويستمع إلى حديث «عم» أحمد السجيني فكرته تتغير عن البرلمان، وأيضًا النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، الذى يعد كادر سياسي كلنا نفتخر به، وكلها قيادات نفتخر بها، وكان لنا السبق فى الإدارة المحلية أننا تناولنا ملفات لم يكن يتطرق لها أحد، مثل المواقف والمحاجر، ومواقف السيارات، وكلها قضايا تمس المواطنين، وأخيرًا أتوجه للنائب أحمد السجيني «جواهرجى المحليات» بالتحية وأتمنى أن يصبح وزير خلال الفترة المقبلة".