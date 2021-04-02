كل ماتريد معرفته عن بعثة الزمالك بالجزائر.. تفاصيل

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وصل الزمالك استاد 5 جويلية استعداداً لخوض تدريباته الأخيرة قبل لقاء مولودية الجزائر، غداً في لقاء الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء.

واصر مسئولى نادى الزمالك على اصطحاب شيف خاص مع البعثة خلال الرحلة لتجهيز كل الوجبات لأفراد الجهاز الفنى واللاعبين للوقاية من فيروس كورونا بشكل كامل، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس، وتعقيم غرف اللاعبين بشكل مستمر طوال الوقت، وكذلك كل أدوات التدريب المستخدمة وتجنب الاختلاط بأى شخص سواء داخل الفندق أو خلال رحلة التوجه لملعب التدريب، وهو ما سيحدث أيضا أثناء خوض المباراة، وبعد المباراة حتي وصول بعثة القلعة البيضاء لمصر.

شهدت بعثة الزمالك استقبالا حافلا فور وصولها أمس إلى أرض دولة الجزائر، بتقديم الورود للبعثة القلعة البيضاء، من قبل الجماهير المتواجدة، ومندوبي نادي مولودية الجزائر، الذي سيواجهه الفريق الأبيض ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وسيعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة مساء اليوم، للحديث عن أهمية المباراة و ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، حيث لا بديل عنه لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل بصدارة المجموعة.

في حين يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

ويأتي علي مقدمة بعثة الزمالك فى الجزائر، هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، ويرافق البعثة عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، والذي حرص على السفر لتزليل كافة العقبات التي قد تظهر أمام البعثة البيضاء على مدار الرحلة.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة من :

في حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

في خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

في خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .