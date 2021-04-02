/625344/توافد-كبير-من-الصحفيين-بعد-دعوات-النزول-لاكتمال-النصاب-القانونى

شهدت الساعات الأخيرة، وفود عدد كبير من الزملاء الصحفيين، خاصة بعد دعوات المرشحين للنزول، عقب التصريحات التداولة بشأن عدم اكتمال النصاب القانوني حتى الآن.

انتخابات نقابة الصحفيين

ووفقًا لتصريحات صحفية من رئيس اللجنة المشرفة، خالد ميري، فإن عدد الصحفيين الذين قاموا بالتسجيل حتى الآن لم يبغلوا أكثر من النصف، مشيرًا إلى العدد حتى الآن ضعيف جدًا، ولا يسمح باجراء انتخابات التجديد النصفى.

تصريحات خالد ميري بشأن انتخابات نقابة الصحفيين

وفى وقت لاحق، كان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، خالد ميرى، قد أعلن مد باب التسجيل فى الجمعية العمومية إلى الساعة 2 ظهر اليوم الجمعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين .

وكان عدد من المرشحين لمجلس النقابة، قد دعا الزملاء على ضرورة النزول والتسجيل لاجراء انتخابات التجديد النصفى، وذلك بعد انخفاض العدد القانونى.

وقام نقيب الصحفيين الحالى، والمرشح لدورة جديدة ضياء رشوان، بالتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

حالة ترقب كبيرة على انتخابات نقابة الصحفيين، بعدما جرى تأجيلها سابقًا بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، وأيضًا مع قرب انتهاء توقيت المد اليوم.