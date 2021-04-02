أحمد فتحي يغازل النادي الأهلي « صور »

نشر أحمد فتحي لاعب بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، اليوم الجمعة علي حسابة الخاص فيسبوك، صورتين بغازل بهما النادي الأهلي فظل توتر عقدة مع فريقة الحالي بيراميدز.

جاء في الصورة الأولي منشور أحد المعجبين بأحمد فتحي، يوجد بها قميص قلب دافع النادي الأهلي محمود متولي، وقميص أحمد فتحي برقم 24 مع القلعة الحمراء.

وجاء في الصورة الثانية منشور لأحد مشجعي فتحي ومعجبية بقميص النادي الأهلي قال " وحشتنا بتيشيرت الأهلي يا فتحي"، ويظهرفي الصورة أحمد فتحي يرتدي طاقم نادية الحالي بيراميدز في بعثة الفريق للمغرب في لقاء الرجاء في الكونفيدرالية، وهو يقرأ القرأن كعادته في السفر.

يلتقي بيراميدز في مباراتة القادمة مع الرجاء المغربي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي ( الكونفيدرالية ) في الرابع من أبريل الجاري، وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساء، يشهد علي اللقاء ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ويدخل بيراميدز لقاء الرجاء بقائمة :

في حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبدالرحمن أيمن .

في خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال .

في خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبدالله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر .

في خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس .

موقف بيراميدز في ترتيب المجموعة

يتصدر فريق بيراميدز المجموعة بفارق الأهداف علي الرجاء برصيد 6 نقاط، من أصل مبارتين، سجل من خلالها 5 أهداف، في حين لم تتلقي شباكة أهداف بعد.

في المركز الثاني الرجاء المغربي برصيد 6 نقاط، من أصل مبارتين، سجل من خلالها 3 أهداف، في حين تبقي شباكة نظيفة حتي الأن.

المركز الثالث فريق نامونجو التنزاني بفارق الأهداف علي ناكانا الزامبي، وبدون نقاط، من أصل مبارتين في المجموعة، ولم يسجل بعد أهداف، في حين تلقت شباكة 3 أهداف.

يتزيل ناكا الزامبي ترتيب المجموعة بدون نقاط، من أصل مبارتين، ولم يسجل بعد أهداف، في حين تلقت شباكة 5 أهداف.