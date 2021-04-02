/625349/تامر-حسني-يكشف-سبب-وفاة-والد-زوجته-بسمة-بوسيل

نعى الفنان تامر حسني والد زوجته الذي وفاته المنيه صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد رثاء تامر حسني لوالد زوجته بسمة بوسيل بعد وفاته اليوم، وأداء صلاة الجنازة ودفنه حيث اقتصرت على الأسرة فقط، حرصًا منهم على إتخاذ الإحتياطات اللازمة بسبب فيروس كورونا.

تامر حسني ينعي والد بسمة بوسيل

كشف تامر حسني، سبب وفاة والد زوجته بسمة بوسيل، قائلًا: "توفى اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها، أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضا بتحملهم".

ونشر “حسني” صورته مع والد زوجته، معقبًا عليها، قائلًا: "توفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم، اسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله إنا لله وإنا اليه راجعون".

الجدير بالذكر، أن كانت بسمة بوسيل قد أعلنت وفاة والدها في الساعات الأولى من اليوم، ونشرت صورتها معه، وكتبت: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة أنه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا ... إنا لله وإنا إليه راجعون".