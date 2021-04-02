غدا.. الزراعة تطلق حملة للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى

جدة - نرمين السيد - وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدى فى الأبقار وجدرى الأغنام فى 27 محافظة عتبارا من يوم غد السبت.





وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية إن الهيئة ومديريات الطب البيطرى بكافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة و متحركة ومتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة. وقد وفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه. ويأتى توقيت حملة التحصين قبل فترة انتشار المرض فى الصيف بتكوين مناعات عاليه صد تلك الأمراض. وناشد وزير الزراعة المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الأطباء البيطريين فى أداء واجبهم.

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