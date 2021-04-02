طقس السبت.. لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 23

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا السبت، لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، الطقس ليلا بارد على الأنحاء كافة.





كما توقع الخبراء، أن تضرب مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شبورة مائية صباحا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 12

الاسكندرية 21 13

وادى النطرون 22 12

طنطا 22 12

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 20 12

مطروح 21 12

السلوم 23 11

سيوة 23 10

بورسعيد 21 13

دمياط 20 12

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 11

الاسماعيلية 24 11

السويس 23 11

العريش 22 12

رفح 21 13

رأس سدر 24 12

نخل 22 06

نويبع 25 17

طابا 21 14

كاترين 20 06

الطور 27 16

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 24 09

بنى سويف 24 09

المنيا 25 10

أسيوط 25 10

سوهاج 26 11

قنا 26 11

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

ادفو 27 13

أبوسمبل 28 14

الوادى الجديد 26 10

شلاتين 28 18

ابو رماد 26 17

حلايب 25 19

رأس حدربة 24 18

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