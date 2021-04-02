جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن على عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، والشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى مدير الدعوة، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ضمن خطة الإحلال والتجديد.





وأوضح بيان صحفى للوزارة، أنه تم افتتاح 4 مساجد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، وقد ألقى الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بناحية أريمون بإدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، بعنوان: "مفهوم التنمية الشاملة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد فى كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.