صور.. اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات الصحفيين

جدة - نرمين السيد - وينتخب الصحفيون نقيبا جديدا من بين ستة مرشحين، ونصف أعضاء المجلس من 56 مرشحا لعضوية المجلس، منهم 21 مرشحا فوق 15 سنة عضوية و 35 مرشحا تحت 15 سنة عضوية.

ووافقت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة على إقامة السرادق وتفاصيل مواقع اللجان الفرعية، ومكان التسجيل ومكان انعقاد الجمعية العمومية وتنظيم الدخول والخروج واللافتات الإرشادية ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية بنادى المعلمين.