إنفوجراف.. شروط التقديم بمعهد معاونى الأمن

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أهم هذه الشروط: ويوفر المعهد عدة مزايا للمتقدمين، حيث تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجى المجانى، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة. ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

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