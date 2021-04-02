انتصار السيسى: يوم اليتيم يعكس الحب والتآلف والرحمة بقلوبنا جميعا

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن يوم اليتيم يعتبر من أهم الأيام التى تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبلا آمنا ومشرقا. جاء ذلك فى منشور على صفحة السيدة انتصار السيسى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

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