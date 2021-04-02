القوات المسلحة تنظم إحتفالية لحصول كلية الضباط الإحتياط على شهادات الإعتماد الدولية...

نظمت القوات المسلحة إحتفالية لتسليم شهادات الإعتماد الدولية الأيزو "ISO" لكلية الضباط الإحتياط ، والتى جاءت تتويجاً لإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية .

حيث حصلت كلية الضباط الإحتياط على شهادة مواصفة ( جودة التعليم - جودة الإدارة - سلامة الأغذية - جودة الأمن والسلامة المهنية - جودة البيئة ) .

وألقى مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وأكد فيها أن كلية الضباط الإحتياط تواصل دورها لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية متبعة كافة المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية .

حضر مراسم تسليم شهادات الإعتماد الدولية "ISO" مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، ومدير كلية الضباط الإحتياط ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الجهة المانحة وممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.