اكتمال النصاب القانونى لعمومية الصحفيين وبدء انتخابات التجديد النصفى.. بعد قليل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.
ويبدأ الاجتماع مباشرة لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.
وتجرى الانتخابات فى 32 لجنة انتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.
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