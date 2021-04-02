وزارة الداخلية تطلق مبادة كلنا واحد تزمنًا مع حلول شهر رمضان

/625354/وزارة-الداخلية-تطلق-مبادة-كلنا-واحد-تزمنا-مع-حلول-شهر-رمضان

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشر من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

مبادرة كلنا واحد

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين ، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين ، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات ، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

فقد أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة ( كلنا واحد ) إعتباراً من يوم 15 مارس ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع غذائية "إستراتيجية– أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية– ملابس ومفروشات– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– هايبر وان – سبينيس- كارفور– أولاد رجب– العابد- عبدالله العثيم– الفرجانى– هايبر الشرق– خير بلدنا– إكسيبشن– الراية– المحلاوى- هايبر الشرقية– هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون– أوسكار– أسواق فتح الله) تصل إلى أكثر من (750) فرع على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

تخفيضات مبادرة كلنا واحد

حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولى (عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين) وإنشاء (عدد 4 سرادقات) بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية والصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .. إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولى وذلك خلال فترة المبادرة .

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.