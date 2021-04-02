/625350/قبل-مناقشته-ننشر-تقرير-لجان-الشيوخ-بشأن-مشروع-قانون-تعديل-بعض-أحكام-نقابة-المهندسين

حصل موقع " دوت الخليج" على نص تقرير اللجان المشتركة لمجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، والذي من المقرر أن تناقشه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، الأسبوع المقبل، وذلك لإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب.

أهداف مشروع القانون

وتضمنت أهداف مشروع القانون، طبقاً لتقرير اللجان المشتركة ، تعديل بعض أحكام القانون القائم ، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

ضمان كافة الصناعات

ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلاً عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.