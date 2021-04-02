/625351/رئيس-الاتحاد-الوطني-لشباب-جنوب-السودان-يشيد-بدور-مصر-في-أفريقيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة اشرف صبحي، عن مشاركة قولا بويوي قولا رئيس الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان خلال فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي تنظمه (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - مكتب الشباب الافريقي) بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية و جامعة القاهرة فرع الخرطوم ، وذلك ضمن مشروع" وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية" في نسخته الثالثة تحت شعار " من أجل جنوب السودان “، والذي يقام خلال الفترة من3 إلى 8 إبريل 2021 بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان علي ان أهمية المؤتمر تكمن في انه الأول من نوعه حيث يقدم فيه الخبراء المصريين الأوراق العلمية عن مفهوم الدولة الحديثة ودور الشباب والمرأة في الامن والسلم بالإضافة إلي التأكيد علي دور مصر الرائد في القارة السمراء واهمية انتمائها الافريقي، مشيرا ًإلي أهمية المشاركة في المؤتمر باعتبار جمهورية جنوب السودان دولة وليدة ومن الضروري الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مفهوم الوطنية والدولة الحديثة

كما وجه السيد قولا بويوي قولا الشكر للحكومة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعمهم لهذا المؤتمر، متمنياً تحقيق أقصى استفادة من الأهداف المرجوة من المؤتمر.

أجندة المؤتمر

تتضمن اجندة المؤتمر التطرق إلي مفهوم الدولة الوطنية متمثلة في تناول العلاقات الثنائية بين جنوب السودان ومصر ومجهودات الدولة الوطنية في التنمية ودور القطاع الخاص في بناء الاعلام الوطني وسبل مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة اعلامياً ، ومناقشة دور المرأة في الوثائق القارية ، وعرض تجربة تنسيقية لشباب الأحزاب والتطرق إلي دور وزارة الشباب المصرية والاتحاد وعرض تجربة مبادرة " وادي النيل ، وتناول الاقتصاد الإبداعي ، والتطرق الي دور مفوضية الاتحاد الافريقي وتأثير انهيار منظومة القيم والأخلاق علي الامن القومي وسبل مكافحة الفساد وعرض ابرز النماذج الناجحة ، بجانب مناقشة دور الأجهزة الرقابية في المتابعة والتقييم ، بالإضافة الي عقد ورش عمل حول ثقافة الحوار والتربية المدنية ودور الشباب في بناء الدولة الوطنية .