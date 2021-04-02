أخيرًا.. اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

/625352/أخيرا-اكتمال-النصاب-القانوني-للجمعية-العمومية-لنقابة-الصحفيين

اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لانتخابات نقابة الصحفيين، بعدما تحقق العدد المطلوب، وهو تجاوز نص عدد أعضاء الجمعية العمومية، وستجرى الآن عملية التصويت على اختيار مجلس النقابة الجديد.

بدء انتخابات نقابة الصحفيين

وكانت الساعات الأخيرة، قد شهدت إقبال كبير من الزملاء أعضاء الجمعية العومية، بعد دعوات كبيرة من قبل المرشحين، لعدم الوصول إلى العدد المطلوب.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن العدد قد تجاوز 2432، وستنطلق خلال الساعات المقبلة إجراء الانتخابات على مقعد رئيس المجلس والأعضاء.

وقام نقيب الصحفيين الحالى، والمرشح لدورة جديدة ضياء رشوان، بالتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

حالة من الترقب لانتخابات نقابة الصحفيين

هذا وتشهد انتخابات نقابة الصحفيين، حالة ترقب كبيرة على انتخابات نقابة الصحفيين، بعدما جرى تأجيلها سابقًا بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، وأيضًا مع قرب انتهاء توقيت المد اليوم.