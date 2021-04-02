/625353/ريهام-عفيفي-عن-موكب-المومياوات-الملكية-رحلة-ذهبية-فريدة العالم-ينتظرها

أشادت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بالاستعدادات التي تشهدها مصر لانطلاق موكب المومياوات الملكية والرحلةالذهبية التي ينتظرها العالم .

موكب أسطوري

وقالت عضو مجلس الشيوخ ريهام عفيفي أن مصر تزينت وارتدت احلى وابهى ثيابها بما يليق بهذا الحدث الفريد من نوعه والذى ينتظره العالم ولايتكرر إلا نادرا إذ تخرج٢٢ مومياء ملكية ليلا من المتحف المصري فى موكب اسطوري مهيب متجهةً الى المتحف القومى للحضارة على عربات اعدت خصيصا لهذا الحدث أُبدِعَ فى تصميمها على الطراز الفرعونى لتعلن مصر للعالم من خلال هذا الموكب عظمة مصر والمصريين واحترامهم لتاريخهم وعظمة اجدادهم .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الي انه ‏قد كانت الحضارة الفرعونية القديمة وما زالت مصدر إلهام لشعوب العالم وفخر للمصريين على مر العصور، قائلة :" ‏هنيئا لمصر بهذا الحدث العالمى والفريد فى تاريخنا الحديث.

واختتمت حديثها بأبيات من شاعر النيل حافظ ابراهيم قائلة:

“ ‏وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف ابنى قواعد المجد وحدى ‏وبناة الاهرام فى سالف الدهر ... كفونى الكلام عند التحدى ‏انا تاج العلاء فى مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدى ‏إن مجدي فى الأوليات عريق ... من له مثل اولياتى ومجدى”