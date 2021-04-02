/625355/إعلام-الشيوخ--تناقش-مقترح-تحويل-قصر-مصطفى-باشا-النحاس-إلى-قصر-للثقافة-الأحد

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعًا لها، بعد غد الأحد ، وذلك لاعتماد تشكيل وأطر عمل ما تم الاتفاق عليه من مجموعات عمل ( الثقافة ، السياحة والآثار - الإعلام) .

مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن قصر دولة مصطفى النحاس

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، أيضاً ، اقتراح برغبة بشأن تحويل قصر دولة مصطفى باشا النحاس إلى قصر للثقافة، وتطوير ميدان النحاس بمدينة سمنود ، محافظة الغربيه.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلساته العامة ، بعد غد الأحد. لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجه على جدول أعمال الجلسة.

وكان موقع دوت الخليج الإخبارى، قد نشر تقرير الشيوخ، الخاص بتقرير لجان الشيوخ بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام نقابة المهندسين، قبل عرضه على مجلس النواب.