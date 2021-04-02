/625356/رجل-إسعاف-يبيع-شارة-قيادة-رونالدو-الشهيرة-بمبلغ-خرافي-لإنقاذ-طفل

انفعل البرتغالي كريستيانو رونالد لاعب منتخب البرتغال وفريق يوفينتوس الإيطالي، في لقاء البرتغال وصربيا في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 لقارة أوروبا، وألقي بشارة القيادة لمنتخبه بعد احتساب حكم المباراة بإلغاء هدف له في أخر أحداث نهاية المباراة.

ألقي رونالدو شارة القيادة للمنتخب البرتغالي علي أرضية الملعب، في أعقاب المباراة، وذهب لغرفة تغير الملابس تنفيثا علي غضبة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، وإلغاء هدف لرونالدو في الدقائق الحاسمة، بالرغم من تخطي الكرة في المرمي بشكل كامل.

ألتقت رجل الإطفاء "دجورجي فوكيسيفيتش" شارة القيادة من أرضية الملعب بعد المباراة أعطاها للمؤسسة الخيرية من أجل الحصول على أموال لعلاج الأطفال، بمؤسسة خيرية بصربيا.

ألتقت رجل الإسعاف شارة القيادة التي ألقي بها رونالدو في نهاية المباراة، ويهديها لجمعية خيرية بصربيا، لطفل يبلغ من العمر ستة أشهر من صربيا يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري من أجل الخضوع لعملية جراحية من الحصول على شارة رونالدو، ليتم بيعها في مزادٍ علني، والتي بلغ سعرها 64 ألف يورو.

تعليق المدير الفني للبرتغال

قال سانتوس في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "كانت مجرد لحظة إحباط، سيبقى كريستيانو قائدا للفريق، إنه مثال للجميع".

وأضاف: "إذا كان قد أساء للمدرب أو زملائه، لكنا فكرنا في عقابه، لكن لم يحدث شيء من هذا.. هو يريد الفوز دائمًا، لذا كان محبطًا للغاية.. إنه يعطي كل شيء لفريقه الوطني".

وأختم: "لقد أصدر بيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد عشر دقائق من نهاية المباراة، وتفهمنا سبب فعله ذلك".

ترتيب مجموعة البرتغال

يتصدر منتخب صربيا المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف علي البرتغال من اصل مبارتين، سجل 5 أهداف، وتلقت شباكة 4 أهداف.

المركز الثاني منتخب البرتغال برصيد 4 نقاط من أصل مبارتين، سجل 3 أهداف، وتلقت شباكة هدفين.

المركز الثالث منتخب لوكسمبورج برصيد 3 نقاط من اصل مباراة وحيدة، سجل هدف وحيد وبشباك نظيفة.

المركز الرابع منتخب أذربيجان بدون نقاط من أصل مباراة وحيدة، وتلقت شباكة هدف.

المركز الخامس منتخب أيرلندا بدون أهداف من أصل مبارتين، سجل هدفين، وتلقت شباكة 4 أهداف.