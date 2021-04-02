فيديو.. الحصاد الأسبوعى لوزارة التضامن الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وأشار الفيديو إلى مشاركة وزيرة التضامن فى اجتماع رئيس الجمهورية لبحث متابعة حادث "تصادم قطارى سوهاج"، وإعلانها إجراءات التضامن الاجتماعى لصرف المساعدات العاجلة والتعويضات لأسر المتوفين والمصابين، وذلك من خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس مجلس الوزراء.
كما لفت الفيديو إلى ترحيب وزيرة التضامن بمساهمة شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة فى دعم أسر ضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج.
وشاركت وزيرة التضامن فى إطلاق قافلة رمضان مع مؤسسة "مصر الخير"، كما اجتمعت مع وزير قطاع الأعمال العام ورئيس هيئة التأمينات والمعاشات عبر الفيديوكونفرانس لبحث ملف المعاش المبكر، واجتمعت مع وزير التموين لبحث ربط الدعم الحكومى بالتأمين على الحياة، وشاركت عبر الفيديوكونفراس فى فعاليات جمعية "وطنية" تحت عنوان "سند للرعاية البديلة".
وشاركت أيضا الوزيرة فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة الذى نظمته "الاسكوا" لاستعراض أحدد أهداف التنمية المستدامة المتمثلة فى القضاء على الفقر والتعافى من أزمة كوفيد 19 فى مصر، كما عقدت اجتماعا مع شركاء التنمية حول الحوكمة لاستعراض دور الوزارة فى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع الوزارات الشريكة والمنظمات الدولية.
والتقت الشيخة انتصار الصباح لبحث مشاركة الوزارة فى إطلاق مؤتمر إقليمى للحرف التراثية واليدوية بمشاركة 28 دولة، كذلك شاركت فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
وتلقت وزيرة التضامن تكريما فى احتفالية "bt100" وذلك تقديرا لجهودها فى قطاع التضامن الاجتماعى خلال أزمة فيروس كورونا.
واستعرضت نيفين القباج مع وزيرةالهجرة أوجه التعاون المشترك فى إطار مبادرتى "مراكب النجاة" و"نورت بلدك"، وشاركت وزيرة التضامن فى الجنازة العسكرية لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى بحضور رئيس الجمهورية.
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