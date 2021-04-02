موكب المومياوات الملكية.. الداخلية تنهى استعداداتها للحدث العالمى

جدة - نرمين السيد - أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين الحدث العالمى لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل.





واتخذت الوزارة إجراءات مكثفة لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بجميع الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

وتقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد غدًا السبت من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، على النحو التالى:

جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير، والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

كما قررت الوزارة غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى اتجاه ميدان أثر النبى، ومنازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

ومن المقرر أيضًا غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م ، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).