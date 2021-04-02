الرئيس السيسي يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلي منصور (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع علي محور المستشار عدلي منصور الذي تم انشائه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارة لكل اتجاه ويشتمل على عدد ٦ كباري سيارات و عدد ٥ كبارى مشاه، وحيث يربط المحور طرق الاسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الاسكندرية الصحراوي، الامر الذي يمثل شريان مرورى جديد سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيراً من الوقت خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.

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