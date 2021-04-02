/625357/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الثالثة عصر غد السبت على ملعب بطل السودان، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل حسم التأهل للدور القادم من البطولة.

موعد مباراة الأهلي و المريخ

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي و المريخ السوداني في تمام الثالثة عصر غد السبت وهو ذاته بتوقيت الخرطوم، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين.

معلق مباراة الأهلي و المريخ

وأعلنت شبكة قنوات Bein sport عن معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني، ويعلق على اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر قناة Bein sport 4 والتي من المقرر إنطلاقها في الثالثة من مساء غد السبت علي ملعب المريخ في العاصمة السودانية الخرطوم.

ترتيب الأهلي والمريخ قبل مباراة الفريقين

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد ٧ نقاط، من أصل ٤ مباريات خاضها المارد الأحمر حقق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمة وحيدة بينما كان التعادل حاضرا في مباراة.

بينما يقع المريخ السوادني في مؤخرة المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة جمعها الفريق السوداني من 4 مباريات خاضها في إطار دور المجموعات، حقق تعادل وحيد أمام سيمبا التنزاني متصدر الترتيب، وتلقى ثلاث هزائم من الأهلي و فيتا كلوب ومؤخرا بطل تنزانيا.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني وجائت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف و محمد هاني وبدر بانون و سعد سمير. خط الوسط: عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و أليو ديانج و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان . خط الهجوم: وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني و وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة و أليو ديانج. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجونيور أجاي و محمد شريف.