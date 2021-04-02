طرق تسجيل لقاح كورونا في مصر، لاتزال العمليات البحثية مستمرة حتى الآن من قبل فئات متعددة من المواطنين المصريين الذين يسعون للتسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، منذ توافر عدد من أفضل اللقاحات المتواجدة حاليًا في الأسواق.

دوت الخليج يرصد طرق تسجيل لقاح كورونا في مصر لمساعدة المواطنين في التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد بسهولة سواء من خلال موقع الوزارة أو الطرق الأخرى.

طرق تسجيل لقاح كورونا في مصر

كشفت وزارة الصحة، عن فتح موقع تسجيل لقاح كورونا في بمصر للمواطنين جميعًا، علي أن يتم البدء في التطعيم بعد الانتهاء من تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل على الموقع عبر الضغط على هذا الرابط https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك طرق آخرى لتسجيل المواطنين في مصر للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التوجه إلى أحد المستشفيات التي يتواجد بها فنيين ومتخصصين مهمتهم الأساسية هي مساعدة المواطنين في إدخال البيانات الخاصة بهم.

التسجيل في لقاح فيروس كورونا

تسائل العديد من المواطنين عن طريقة آخرى للتسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا دون التسجيل على موقع وزارة الصحة، حيث يتمكن المواطن من التسجيل عن طريق الخط الساخن 15335، حيث يستقبل الخط الساخن استفسارات المواطنين حول اللقاح وتمكينهم من التسجيل.

بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتطعيم الفئات الأولى وهي الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة التوسع في تطعيم المواطنين مع وصول باقي الـ 40 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل على اللقاح 600 ألف مواطن.

الجدير بالذكر، أن الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة، حيث بلغت الكميات التي تم توريدها لمصر حتى اللحظة الراهنة 1.6 مليون جرعة، ومن المنتظر وصول 400 ألف جرعة إضافية خلال يومين، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون جرعة.