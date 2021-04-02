/625359/مشروع-قانون-إنشاء-المجلس-القومي-للسكان-والتنمية-على-طاولة-الشيوخ-الأحد

تعقد لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان، والصحة والسكان، والشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ، اجتماعاً لها، بعد غد الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة رشا عبدالفتاح، وعشر أعضاء مجلس النواب، بشأن إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية.

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