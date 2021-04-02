انهيار رضوى الشربيني في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.."فيديو"

/625360/انهيار-رضوى-الشربيني-في-أول-ظهور-لها-بعد-وفاة-والدتهافيديو
انهارت الاعلامية رضوى الشربيني في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها على الشاشة، في برنامجها “هي وبس”، مؤكدة أن الأزمة التي تمر بها حتمًا ستمر بالوقت والدعاء والصلاة.
دوت الخليج يرصد لحظة انهيار وبكاء رضوى الشربيني حينما وجهت الشكر لعدد كبير من جمهورها والقائمين على البرنامج وعدد من نجوم الفن وغيرهم لوقوفهم بجوارها في أزمتها، بعد وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
رضوى الشربيني توجه رسالة للجمهور بعد وفاة والدتها
وقالت رضوى الشربيني في بداية برنامجها “هي وبس”: “كان عندي كابوس لمدة 50 يوما، مش قادرة ومش عاوزة اتكلم عن تفاصيله دلوقتى، هتكلم عليها لما أقدر أتكلم عليها، لكن احنا كان لازم نطلع لأن عندنا رسالة والرسالة دي لازم نكملها، كمان كان لازم أطلع علشان أنا هي هي نفس الست اللي قعدت 5 سنين تقولكم إن مع العسر يسر، وإن مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسة لكن ربنا موجود”.
وأضافت: “اختبار صعب والحياة امتحان، كل واحد فينا عنده امتحان شكل وكل واحد فينا بيمتحن قدر استطاعته، لكن أنا هي هي الست اللي كانت بتقولك هتعدي، وأنا كمان متأكدة انها هتعدي بالصبر والدعاء والصلاة، هتعدى وأنا طالعة النهاردة رغم أني كان عندي الاختيار مطلعش إلى بعد رمضان، لكن أنا صممت إني أطلع علشان زي مبشجعك أنا بشجعني”.
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