/625361/دراجي-و-الرمادي--ماذا-يفعل-الأهلي-في-وجود-الثنائي

تنتظر الجماهير المصرية والعربية المواجهة المرتقبة بين الأهلي و المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة والخرطوم على ملعب بطل السودان.

وأسفر الإجتماع الفني لمباراة الأهلي و المريخ عن إرتداء المارد الأحمرللزي البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود خلال لقاء بطل السودان، وهو نفس الطقم التي أرتداء لاعبو القلعة الحمراء خلال مواجهة الدحيل القطري في المواجهة التي حسمها بطل إفريقيا لصالحه بهدف نظيف سجله حسين الشحات ليصعد به للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بينما يرتدي فريق المريخ طاقمه الأساسي والمكون من اللون الأحمر الكامل.

وأعلنت شبكة قنوات Bein sport عن معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني، ويعلق على اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر قناة Bein sport 4 والتي من المقرر إنطلاقها في الثالثة من مساء غد السبت علي ملعب المريخ في العاصمة السودانية الخرطوم، وهو ذات المعلق في لقاء الدحيل القطري الذي عبر بالأهلي للدور نصف النهائي وساهم في حصول الأحمر على الميدالية البرونزية.

ويأمل عشاق المارد الأحمر في تكرار مباراة الأهلي و الدحيل القطري عندما يواجهة الأهلي منافسه المريخ السوداني في تمام الثالثة من عصر الغد في العاصمة الخرطوم، وكذلك توقع تألق حسين الشحات صاحب هدف الأحمر الوحيد في لقاء بطل قطر في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني وجائت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف و محمد هاني وبدر بانون و سعد سمير.

خط الوسط: عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و أليو ديانج و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المريخ

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مباراة المريخ السوداني بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني و وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة و أليو ديانج. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجونيور أجاي و محمد شريف.