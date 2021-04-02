يورجن كلوب يتجاهل صلاح في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة آرسنال غداً

/625362/يورجن-كلوب-يتجاهل-صلاح-في-المؤتمر-الصحفي-اليوم-قبل-مباراة-آرسنال-غدا

يلتقي ليفربول غدا بأرسنال في لقاء الإياب في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، علي ملعب الاتحاد، في حين انتهت مباراة الذهاب علي ملعب الأنفيلد بـ 3/1 للفريق المدفعجي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء.

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي في مؤتمر اليوم الجمعة قبل لقاء الغد أمام ارسنال، حول مخطط الفريق وهدفة في المباريات المتبقية له في الدوري لهذا الموسم بعد تأخرة في ترتيب الدوري الممتاز في المركز السابع.

قال" في البداية عن مباراة الغد للفريق وبالنسبة لمركز ارسنال في ترتيب الدوري، بالتأكيد لست مندهشًا من ذلك لأنني لا أفكر كثيرًا في الأمر، فهم يملكون العديد من المواهب واللاعبين ذوي الجودة الكبيرة ولكن الدوري الإنجليزي دوري صعب، إن لم تكن في أفضل أحوالك سيتم معاقبتك. لقاء صعب، ولكنه صعب عليهم كذلك."

وزاد" الفريق لايتحمل المزيد من إهدار النقاط بعد، في حالة اللحاق بالمراكز الأربعة الأولي في الدوري، نحن لا نعيش في أرض الأحلام، ولكن أرغب بأن نقدم كل ما لدينا وسنري ماذا سيحدث لا نملك العديد من النقاط لكي نهدرها."

وأضاف" وعن فان دايك وهيندرسون لا أرغب باستبعادهم من انجلترا وهولندا، إن كانوا جاهزين فهم كذلك وبإمكانهم المشاركة. الأمر لا يعود لي لاتخاذ مثل هذه القرارات".

وأكد" وعن موعد عودة هيندرسون مازال لم يتدرب معنا بعد، ولكنه سيكون كذلك في الأيام والأسابيع المقبلة بكل تأكيد. المشكلة هي أنني لست الطبيب والأمر يتطلب وقت".

وأردف" وعن حالة ديجو جوتا فهو بحالة جيده، والدليل علي ذلك تألقة مع المنتخب البرتغالي في مباراة صربيا وتسجيل هدفين في المباراة".

وأختتم" لدينا العديد من الحلول لمباراة الغد ويجب علينا أن نفوز ولايوجد بديل لذلك، وعلينا تحسين موقفنا في الدوري، باللحاق بالمراكز الأربعة، لنكون صريحين الدوري صعب، ولكن حلم دوري أبطال اوروبا مازال امامنا وعلينا تحقيقة".

موقف الفريقين في الدوري

يحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، من أصل 29 مباراة.

في حين يحتل آرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، من أصل 29 مباراة.