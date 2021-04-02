فيديو: جهود الأوقاف مستمرة.. افتتاح 92 مسجدا فى 15 محافظة بمناسبة قرب رمضان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت فضائية "dmc"، افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 77 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى 92 مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 1205 مسجدًا، منها 1130 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد التى تم افتتاحها والمديريات التابعة وهى على النحو التالى.

مساجد الافتتاحات، فى مديرية أوقاف المنيا، وتضم مساجد صالح فريد – ع صالح فريد – أبوقرقاص، عزبة بعزاقة – برمشا – العدوة، الرحمن- زرابى الرحمانية – دير مواس، الصحابة- مدينة العمال، الحاج بدوى – منسفيس – أبوقرقاص، الرحمة – الشيخ شبيكة- ملوى، عمر بن الخطاب – زاوية برمشا- العدوة، آل عايد – ع على عبدالرحمن – كفر لبس –مركز أبوقرقاص.

مديرية أوقاف كفر الشيخ، العياش الغربى- بلطيم، نوفل – عزبة نوفل- مطوبس، مسجد الجبانة الحجر القبلي- عزبة الحجر القبلى- فوه، الرحمة – 40 الشراقوه- الحامول، الرحمة – قرية أبوكيلة – سيدى سالم، نصر الدين – المناوفة- الحامول.

مديرية أوقاف الفيوم، مسجد ع وحش – سنوفر – الفيوم شمال

16. مسجد ع مرعب – الفيوم شمال، مسجد ع البر نشاوى - العدوة- الفيوم شمال، مسجد على بن أبى طالب – ع عبدالنبى حميدة – سنورس أول، مسجد السيدة زينب – م الفيوم جنوب – م فتيح، عباد الرحمن – ابجيج- الفيوم جنوب، مسجد ع بولس – م الفيوم جنوب، مسجد غابور – فانوس- طامية.

مديرية أوقاف الوادى الجديد، مسجد تنيدة الكبير- بلاطا، لراشدين بقرية عثمان بن عفان- الفرافرة، الروضة بقرية الرواد- الفرافرة، السيدة زينب بغرب الموهوب- الداخلة، السيدة نفيسة- الفرافرة، المبارك بالفرافره- الفرافرة.

مديرية أوقاف المنوفية، أبوناشى – غمرين- منوف، الإيمان- هيت- منوف.

مديرية أوقاف الدقهلية، الكبير بالمواجد- مركز المنزلة، الفتان شبرا سندى – مركز السنبلاوين، حسن أبوعلى – ميت ناجى – مركز ميت غمر، عزبة المطب- منشأة عزت – مركز السنبلاوين، الرحمة كفر الحاج عزب- مركز السنبلاوين، لوليا غزاله – مركز السنبلاوين، الكبير بميت النحال – مركز دكرنس، عبدالنبى ميت فارس – مركز بنى عبيد، الرحمن عزبة التحسين – مركز بنى عبيد، حامد العزبى – بقرية السمارة – مركز تمى الأمديد، القريعى بقرية السمارة- مركز تمى الأمديد، أبوشماله بعزبة أبوشماله – مركز بلقاس، السيد شلتوت بسنديله – مركز بلقاس، الجزيرة بجمصه- مركز بلقاس، المنيلاوى أبوزاهر – مركز شربين، كسيبه أبوجلال – مركز شربين، الشهداء بنقيطة، مسجد أبوبكر الصديق- بهوت – مركز نبروه.

مديرية أوقاف البحيرة، الرضا – أنطونيادس- كفر الدوار، ومديرية أوقاف الإسماعيلية، الرحمة ترعة 5 المنايف- أبوصوير، ومديرية أوقاف الإسكندرية، مسجد 12/8- ابيس – إدارة محرم بك.

مديرية أوقاف الشرقية، السلام الجديد – قرية نزلة العرين مركز أبوكبير، الرحمن الرحيم – الهوابر- ديرب نجم، القدس الشريف- العدوة- ههيا، أنس بن مالك- ههيا، الرحمن الرحيم- أبوحسين- الزقازيق، الساجدين- الزنكلون، السراوي- الزقازيق، أبوالسعود- ميت أبوعلى، عزبة عبدالمجيد- الإبراهيمية، شحاته سالم- أولاد موسى أبوكبير.

مديرية أوقاف أسوان، الحساناب – البحيرة- إدارة الرديسية، السلام- بالسوهاجية- إدارة المنشية، عبدالفتاح إبراهيم- الفؤادية- إدارة المنشية.

مديرية أوقاف دمياط، الكبير أولاد خلف- الروضة، ومديرية أوقاف القليوبية، عمرو بن العاص – الحى الخامس- العبور، سيدى شاور- منشأة الكرام – شبين القناطر، آل البيت – إسكان الشباب- العبور، العلمى – ميت كنانة- طوخ، الفاروق- كفر سعد- بنها.

مديرية أوقاف الجيزة، الدعوة- بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر، الرحمن- عزبة أبوسليم- البدرشين، السلام – كفر برك الخيام- كرداسة، الرحمن – مدخل أبوطماعة- الصف، العتيق- المرازيق – كفر البحرى- البدرشين، الرحمة – منشية البكارى- الهرم

77. الرحمن- أبوجنيدي- الحوامدية.

مساجد الصيانة والترميم، بمديرية أوقاف الوادى الجديد، مسجد الزراعيين بموط- الداخلة، الرحمن بالراشده- الداخلة، مسجد الصالحين بالمروه- الخارجة، مسجد الدرديرى بالهنداو- الداخلة.

مديرية أوقاف السويس، البطراوى – حى الجناين، مسجد بشاير النصر- بور توفيق، حمزة – حى فيصل- السويس، ومديرية أوقاف أسوان، عبود بالشيخ هارون- أسوان أولس، وسيدنا الخضر- الشادرا، والفردوس- الكرور، وسعد الدين الجيباوي-حى شرق.

مديرية أوقاف كفر الشيخ، المسجد الكبير اريمون بقرية اريمون، سيدى غانم الأشعرى- بلطيم، الرحمة – كفر عسكر – كفر الشيخ، التوحيد – الترزى- بيلا.