جولة من المفاوضات حول سد النهضة.. وزير الخارجية يتوجه إلى كينشاسا

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، للمشاركة فى جولة من المفاوضات حول سد النهضة، بناء على الدعوة التى وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، وبمشاركة وزراء الخارجية والرى لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.





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