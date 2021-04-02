أسقف نجع حمادى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا المستجد، بمركز صحة الأسرة "المشروع الأوروبى" بنجع حمادى، ومن المقرر أن يتلقى الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.





وقد أشاد الأنبا كيرلس بالمجهود المقدم من خلال الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا وإدارة نجع حمادىً الصحية. وأكد على أهمية التسجيل لتلقى اللقاح الذى يعد من أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

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