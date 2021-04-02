صور.. أندريه زكى يشهد تخريج الدفعة 149 من كلية اللاهوت الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، باحتفال كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بتخرج الدفعة 149، اليوم الجمعة، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية، وراعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور القس عاطف مهنى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.





وقال رئيس الإنجيلية فى بداية كلمته: "يسعدنى أن أتوجه بالتهنئة إلى سنودس النيل الإنجيلى، ورئيسه القس نادى لبيب، لتخرج دفعة جديدة فى كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، هذا الصرح الأكاديمى والتعليمى العريق، الذى نفخر ونعتز به جميعًا، كما أتقدم بالتهنئة إلى الدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتور القس عاطف مهنى، عميد الكلية، كما أهنئ أيضًا أبنائى وبناتى الذين تخرجوا هذا العام، مصليًا أن تكون مرحلة الكلية مرحلة إعداد لبناء الشخصية والقدرات لإخراج خادم متميز ومؤثر وفاعل فى كنيسته ومجتمعه".





وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تحت عنوان "الكنيسة والسلام المجتمعى": "نعيش فى هذه الأيام فى عالم متعطش للسلام، فحين ننظر حولنا فى شتى بقاع العالم، نجد صراعات ناشبة على جميع المستويات، ولا سيما فى إطار التوتر الجديد الذى خلقته جائحة كورونا".

وأضاف "أن السلام فى مفهومه الواسع لا يعنى فقط زوال الصراع، إنما يتطلب التأكيد على تحقيق مجموعة كبيـرة من مفردات، وقيم، ومواقف، وعادات ترتكز على احترام مبادئ السيادة احترامًا كاملًا، بجانب احترام مبادئ الحوار والتعاون، ونبذ ثقافة العنف واستخدامها".

واختتم زكى كلمته بالصلاة: "أيُّهَا السَّيِّدُ الرَّبُّ، ونحن نقف على أرض مصر التى وطأتها أرجل أنبيائك نصلى بَارِكْ بلادَنَا واحفَظْ رئيسَهَا والذِينَ يُعاوِنُوهُ فى الحُكْمِ، وبَارِكْ شَعبَنَا مُسلِمينَ ومَسيحيّين، وليَكنْ سَلامُكَ عَلَى رُبوعِ بِلادِنَا ومنطقتنا والعالم أجمع".

يذكر أن كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر من أعرق كليات اللاهوت فى الشرق الأوسط، وتوجد بها إحدى أكبر المكتبات المسيحية بالمنطقة العربية، وتضم هيئة التدريس 17 أستاذًا، بالإضافة إلى 25 أستاذًا زائرًا من داخل مصر وخارجها.