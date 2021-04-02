الداخلية توضح أبرز المناطق المغلقة غدا بسبب موكب نقل المومياوات

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية غلق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، غد السبت، من الساعة 6 حتى الساعة 8.30 مساءً، فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.





وشمل قرار الغلق جميع منافذ الدخول والخروج المؤدية إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وغلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل، وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة. وقالت الإدارة العامة للمرور، إنه تم غلق منطقة الكورنيش والشوراع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وغلق كوبرى الجامعة، وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق "مصر - حلوان" فى اتجاه ميدان أثر النبى، وغلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى، بالإضافة إلى غلق محطة مترو السادات من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 9 مساءَ. وأوضحت الإدارة أنه سيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg .

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