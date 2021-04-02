صور .. صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى مختلف القرى الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تكثيف جهود الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ونظم الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى قافلة طبية على مدار الثلاثة أيام الماضية فى قرى جبل شيشة وإقليت والرغامة البلد بمحافظة أسوان، حيث قدمت القافلة خدمة الكشف الطبى فى تخصصات الرمد، أطفال، باطنة، جلدية، عظام، نساء وتوليد، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية وأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والدعم النفسى للأطفال.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح إننا نسعى للتوسع فى توفير الخدمات الصحية فى مختلف التخصصات فى المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، التى ستوفر الأطباء المتخصصين فى مختلف التخصصات من خلال القوافل الطبية الشاملة، فضلا عن تقديم الدعم الطبى والنفسى للمواطنين.

وأضاف أن أولى القوافل الطبية الشاملة استقبلت 1500 مواطن خلال الثلاثة أيام الماضية فى ثلاثة قرى بمحافظة أسوان، وتم تقديم خدمة الكشف الطبى، وتوفير العلاج المجانى، كما قامت فرق من الهلال الأحمر المصرى والصندوق بتقديم أدوات النظافة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عبدالفتاح أن الهدف من إطلاق المرحلة التجريبية هو تقييم أسلوب تقديم الخدمة الطبية الميدانية من خلال هذه القوافل، تمهيدًا للتوسع فى مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية فى مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال المبادرة الرئاسية "نور حياة"، فضلًا عن مشاركة وزارة الصحة فى مبادرة "100 مليون صحة"، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوى فى المناطق التى تتطلب إحلالا وتجديدا لهذه الأجهزة، وكذا توفير حضانات الأطفال المبتسرين.