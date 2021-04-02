رحلة عناء شريف خير الله..من خشبة المسرح لـ سائق تاكسي

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تصدر اسم الفنان شريف خير الله محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية ليحتل الصدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أيضًا، بعدما كشف عن عدم تلقيه أي عمل سينمائي أو درامي على مدار 3 سنوات.

دوت الخليج يكشف القصة الكاملة للفنان شريف خير الله الذي أثار حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل العديد من الجماهير مع منشوره رافضين تلك الطريقة التي تعامل بها العديد من نجوم الفن القدامى مؤخرًا.

قصة شريف خير الله

كتب شريف خير الله منشور له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “الحمدلله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد أفهم فيه سواق تاكسي.. أحسن من العيش بالسلف والدين.. لما أموت زغرطوا عليه وأفرحوا”.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع منشور الممثل شريف خير الله، حيث جاءت التعليقات كالتالي: “ربنا يرزقك ويوسع عليك”، و”أنت نجم كبير وتاريخك شاهد عليك”، و”أنت فنان كبير وراقي..ربنا يكرمك”، وعلق آخر قائلًا: ”أنت فنان كبير وتشرف أي عمل هو بس مفيش أعمال زي زمان”.

حذف شريف خير الله، المنشور من على حسابه بموقع “فيسبوك”، بعد الضجة الكبيرة التي حدثت بسبب عرض العمل كسائق وتوقفه عن الفن.

الجدير بالذكر، أن سبق وأثار شريف خير الله ضجة واسعة العام الماضي بسبب فضحه لـ «متحرشة» به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي“فيس بوك»، وعمل شريف خير الله على نشر صورة لها موجها لها رسالة بعدم التحرش به، قائلا: “الست دي بتتحرش بيا، ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان أبعدوا عني”.

أشهر أعمال شريف خير الله

شارك شريف خير الله في العديد من الأعمال الدرامية المختلفة، حيث كانت أشهرها مسلسل زيزينيا، والرجل الآخر، وريا وسكينة، مبروك جالك قلق، والإمام محمد عبده.