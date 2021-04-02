/625366/أول-مهمة-رسمية-مفاجآت-إيهاب-جلال-لحسم-مباراة-سيراميكا-في-الدوري

يخوض الإسماعيلي أولى مواجهات الفريق الأصفر الرسمية مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد للدروايش أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز بعد العودة من التوقف الدولي.

وتقام المباراة بين الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة من مساء غد السبت على ملعب الإسماعيلي في مباراة يسعى خلالها أبناء الدروايش في تحقيق الفوز والعودة من جديد للقب بطولة الدوري الممتاز.

وعلم دوت الخليج أن الجهاز الفني للإسماعيلي يعمل على إختيار أبرز العناصر لبدء مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري الممتاز، كما سيعمل إيهاب جلال المدرب الجديد للدروايش على عنصر المفاجأة في مباراة الغد.

ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلي مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: حسين السيد، أحمد كاستيلو، محمد هاشم، محمد بيومي. خط الوسط: عماد حمدي، محمود عبد العاطي “دونجا”. خط الهجوم: آري بابل ، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو .

ويدخل الإسماعيلي مباراة سيراميكا كليوباترا بقائمة أعلنها إيهاب جلال المدير الفني الجديد وفي أول مهمة رسمية مع الدروايش وشهدت تواجد الانجولي آري بابل بعد عودته إلى الاسماعيلية و انتهاء معسكر منتخب بلاده.

تشكيل الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباتر

و جاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي ، محمد فوزي

خط الدفاع : حسين السيد ، عبد الله جمعة، رضوان شريفي ، محمد عمار ، محمد هاشم، احمد كاستيلو، مروان الصحراوي.

خط الوسط : احمد مدبولي، محمود دونجا، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل، نادر رمضان، عمر الوحش، مصطفى فارس، محمد بيومي، زياد طارق، مدحت فقوسة .

خط الهجوم: محمد الشامي، شكري نجيب، بينسون شيلونجو، آري بابل، فخر الدين بن يوسف.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي خسر ثاني مواجهات الفريق الودية تحت قيادة إيهاب جلال المدرب الجديد للدروايش بهدف نظيف أمام أسوان أحد أندية الدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاسماعيلية.

و سجل محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي الهدف الوحيد في المباراة بالخطأ في مرماه، على الرغم من السيطرة على مجريات المباراة في ظل القيادة الفنية الجديدة للإسماعيلي.