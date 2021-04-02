بحضور 500 طفل وطفلة.. التضامن تشهد احتفالية أبناء مصر فى يوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، احتفالية أبناء مصر، والتى تأتى فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم، حيث تناولت وجبة الإفطار مع 500 ابن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ10 محافظات، داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.





كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء والبنات. وتفقدت نيفين القباج معرض لأعمال أبناء دور التربية للرعاية الاجتماعية، وقامت بتوزيع الهدايا على الأبناء احتفالًا بهذا اليوم، كما شهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التى أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم، والتى أبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور. وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوزيع جوائز على عدد من الأطفال الفائزين فى مسابقات رياضية وثقافية مختلفة.

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