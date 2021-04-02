صور .. صحة الشرقية تشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم وتقدم الوعى الصحى للأطفال

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دار المدينة المنورة للأيتام بمدينة العاشر من رمضان، بعد الاحتفال مع الأيتام بمجمع التربية للبنين لرعاية الأطفال والكبار بالزقازيق، حيث تم تقديم حملات التوعية لرفع الوعى الصحى المجتمعى للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة.





يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، واستكمالا لاحتفالات وزارة الصحة بيوم اليتيم، وبتكليف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ووقعت الحملة الطبية الكشف على الأطفال والمشرفين، وجميع المقيمين بالدار، وتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة.

كما تم نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التواصل المجتمعى، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وجميع خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دورى، حيث يساهم ذلك فى حصول المواطن على حقه فى الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم، وتقديم رسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة.

كما شملت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية، والغنائية الخاصة بالتوعية الصحية والتغذية السليمة، وكيفية إتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، كما تم تقديم الهدايا العينية للأطفال، والمشرفين بدار الأيتام.

شارك فى الزيارة ممثل من وزارة الصحة، ومديرة الثقافة الصحية بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وفرق التواصل المجتمعى والتثقيف الصحى بالمديرية، والفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية بالإدارة.