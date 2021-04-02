صور.. توافد الصحفيين على التصويت فى انتخابات النقابة 

جدة - نرمين السيد - أعلن لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة وكيل خالد ميرى، عصر اليوم الجمعة، بدء عملية التصويت فى انتخابات نقابة الصحفيين، على أن تستمر حتى الثامنة مساء اليوم.





وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أعلنت اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الثانية، 25 % +1، بتسجيل 2432 صحفيا بنقابة الصحفيين والنقابة الفرعية بالإسكندرية. وشهدت انتخابات النقابة توافد آلاف الصحفيين والمرشحين على المقاعد.

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