فيديو.. تفاصيل جولة الرئيس بعدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتحدث المشرفين عن المشروعات التى تفقدها الرئيس اليوم، عن الموقف التنفيذى لها، وسير الخطوات التنفيذية الراهنة، فيما شدد الرئيس السيسى على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة العاملين.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس اطلع على محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاؤه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويشتمل على 6 كبارى سيارات و5 كبارى مشاة، ويربط المحور طرق الإسماعيلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوى، الأمر الذى يمثل شريانًا مروريًا جديدًا ويحدث تطويرا وانفراجة كبيرة فى حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيرا من الوقت خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبى الطرق.

كما تفقد الرئيس، كذلك أعمال التطوير فى منطقة محيط مطار القاهرة الدولى مرورا بشارع عبد الحميد بدوى وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذى يحتوى على 2 کوبری دوران لتيسير الحركة المرورية فى المنطقة السكنية المحيطة امتدادا إلى حى مدينة نصر مع توسعة طريق الأوتوستراد ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه وكذلك توسعة شارع عبد الحميد بدوى ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلى لشبكة الطرق بالمنطقة.