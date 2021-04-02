10 آلاف جنيه.. وزير الأوقاف يأمر بمساعدة لأسرة مؤذن وافته المنية بالمسجد

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة المؤذن صبحى عبد المطلب محمود، بعدما وافته المنية اليوم، متوجها لأسرته بخالص العزاء.





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