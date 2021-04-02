مواعيد قفل المحلات في رمضان 2021

مواعيد قفل المحلات في رمضان لاتزال من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنين في مصر مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بعدما تم تحديد المواعيد الصيفية التي سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان.

دوت الخليج يرصد مواعيد فتح وغلق المحال فى شهر رمضان المبارك "المواعيد الصيفية"، وفقًا لما أشار له رئيس الوزراء في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي.

مواعيد قفل المحلات في رمضان

انتشرت العديد من التساؤلات حول مواعيد فتح وغلق جميع المحال التجارية والمولات خلال شهر رمضان، حيث تستهل المحال عملها يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

ووفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار كلًا من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

تطبيق مواعيد قفل المحلات في رمضان

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجدة، أن مواعيد غلق المحلات في رمضان، سيبدأ تطبيقها من يوم السبت الموافق 17 أبريل المقبل، 5 رمضان المبارك، لتستمر تلك المواعيد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل 2021.

وتفتح الورش والمحلات والأعمال الحرفية التي توجد في المناطق السكنية في الصيف من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء، وأما في فصل الشتاء تفتح من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في تمام السادسة مساء، على أن تستثنى الورش الموجودة على الطريق وكذلك الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين من قرار غلق الورش.

كان قد شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة ستقوم بتطبق تلك الإجرءات الإحترازية بحزم خلال شهر رمضان المعظم حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين، وشدد مدبولي على عدم التهاون مع غير الملتزمين بارتداء الكمامة خصوصًا في أماكن التجمعات، والمتابعة المستمرة لارتداء الكمامة فى وسائل النقل الجماعي، وتحصيل الغرامات المفروضة من المخالفين فورًا.