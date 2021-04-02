/625369/فيلم-ترويجي-لموكب-المومياوات-الملكية-بـ-14-لغة-مختلفة

ترجمت وزارة السياحة والآثار، النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة من ضمنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها، وذلك في إطار الحملة الدعائية الكبرى التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج لموكب المومياوات الملكية والذي سينطلق غدًا السبت الموافق 3 إبريل.

موكب المومياوات الملكية

أرسلت الوزارة الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وكذلك إلى السفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.

كما أنه سيتم وضعه على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام والفيس بوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر.

حملة دعائية لـ موكب المومياوات الملكية

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الدعائية تضمنت أيضاً شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة والتي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

جدير بالذكر أنه قد شارك في هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، حيث قدموا من خلاله نبذة عن تاريخ كل من ال ٢٢ مومياء ملكية التي سيتم نقلها والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة.