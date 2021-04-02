/625367/الزمالك-يلمح-بالإنسحاب-مجددا-بسبب-قرارات-مباراة-الأهلي-تفاصيل

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادي، يهمل فيه الاتحاد المصري لكرة السلة للنظر في الطعن المقدم من قبل النادي بشأن مباراة الأهلي و الزمالك والتي أحتسبت نتيجتها لصالح الفريق الأحمر.

وقال الفارس الأبيض في بيان رسمي: " قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة أخيرة، وهذا من أجل النظر في الطعن المقدم من نادي الزمالك ضد القرارات التي أعلنها اتحاد السلة عقب أحداث مباراة الأبيض والأهلي الأخيرة والتي تم حسبان الأهلي فائزا فيها.

وتابعت القلعة البيضاء عبر الموقع الرسمي للنادي: " ويؤكد نادي الزمالك أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج في انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك لكن ذلك لم يحدث".

وواصل الفارس الأبيض: " وافق النادي على استثناء مباراة سبورتنج وخوضها اليوم وذلك للحفاظ على انتظام المسابقة وليس تسليما بسياسة الأمر الواقع، على الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية بعدم لعب المباراة إلا أن إدارة النادي والتزاما بمسئولياتها تجاه الرياضة المصرية، ولعدم تصدير أزمة في الوقت الراهن ".

وأختتم الزمالك: " و قررت اللجنة منح مهلة أخيرة لاتحاد السلة حتى اللقاء القادم للفريق، وذلك من أجل حسم قرارها من تظلم الزمالك قبل التصعيد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق النادي وأن كل القرارات واردة عقب المهلة لعودة الحق لأصحابه، والله الموفق والمستعان".

قرارات اتحاد السلة بشأن مواجهة الأهلي في الدوري

وتم إلغاء المباراة بسبب عدد تواجد جماهير من جانب نادي الزمالك داخل الصالة، مما أدي لاعتراض مسئولي الأهلي بتواجد البعض منهم، ومن بينهم محمود عبد الرازق شيكابالا، ليرفض المارد الأحمر لعب المباراة، وتقرر إدارة الزمالك عدم خروج اللاعبين من الصالة. وبناء عليه قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إعتبار الزمالك خاسرا لهذه المباراة، واحتسابها لصالح النادي الأهلي بسبب عدم تنفيذ اللوائح.

وهناك قرارات آخري تم توقيعها على نادي الزمالك، تعرف عليها..

-اعتبار النادي الأهلي فائزا وهزيمة نادي الزمالك.

-توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنية على نادي الزمالك.

الجدير بالرذكر أن الإتحاد المصري لكرة السلة أصدر قرارا بإلغاء مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساءالإثنين الماضي بسبب تواجد الجماهير داخل صالة ميت عقبة وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على عدم دخول الجماهير للمباريات.