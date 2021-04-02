/625370/عاجل--إبراهيم-عبدالله-يتقدم-بإستقالته-من-الزمالك

قرر إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك عن الإعتذار في الإستمرار داخل عمل اللجنة داخل جدران قلعة ميت عقبة عقب مشاركة النادي في مباراة سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري لكرة السلة.

وكتب إبراهيم عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الفيس بوك: "أعتذر عن عدم الإستمرار في مهمتي في اللجنة التنفيذية للزمالك الحبيب، كانت قد أعلنت قرارات مجلس إدارة النادي بعدم لعب مباريات دوري السلة، لحين رد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تظلم الفارس الأبيض".

واضاف عضو اللجنة التنفيذية:" أبلغنا الجهاز الفني بهذا القرار أمس وأكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة ثم قوجئت بإقامة مباراة الفريق أمام سبورتنج ومشاركة الفريق فيها".

وأكمل:" لن أقبل أن يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه".

وأتم: " أشكر مجلس إدارة الزمالك الذي يعمل باخلاص من أجل رفعة اسم نادي الزمالك الحبيب، بالتوفيق للزمالك واعتذر عن أي تقصير".

في نفس الإطار أكد الفارس الأبيض في بيان رسمي: " قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة أخيرة، وهذا من أجل النظر في الطعن المقدم من نادي الزمالك ضد القرارات التي أعلنها اتحاد السلة عقب أحداث مباراة الأبيض والأهلي الأخيرة والتي تم حسبان الأهلي فائزا فيها.

وتابعت القلعة البيضاء عبر الموقع الرسمي للنادي: " ويؤكد نادي الزمالك أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج في انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك لكن ذلك لم يحدث".

موقف إبراهيم عبدالله داخل الزمالك

وواصل الفارس الأبيض: " وافق النادي على استثناء مباراة سبورتنج وخوضها اليوم وذلك للحفاظ على انتظام المسابقة وليس تسليما بسياسة الأمر الواقع، على الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية بعدم لعب المباراة إلا أن إدارة النادي والتزاما بمسئولياتها تجاه الرياضة المصرية، ولعدم تصدير أزمة في الوقت الراهن ".

وأختتم الزمالك: " و قررت اللجنة منح مهلة أخيرة لاتحاد السلة حتى اللقاء القادم للفريق، وذلك من أجل حسم قرارها من تظلم الزمالك قبل التصعيد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق النادي وأن كل القرارات واردة عقب المهلة لعودة الحق لأصحابه، والله الموفق والمستعان".