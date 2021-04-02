/625371/هل-تراجع-إبراهيم-عبدالله-عن-الإستقالة-من-الزمالك-بعد-دقائق-من-إعلانها

أثار إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لإدراة الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن قام بحذف « المنشور» الذي يعلن خلاله الإستقالة من مهمة النادي الأبيض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وحذف إبراهيم عبدالله المنشور الخاص بالإستقالة التي تقدم بها عضو مجلس الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد دقائق فقط من نشرها على الفيس بوك، الأمر الذي فتح المجال لعودة فكرة التراجع عن الإستقالة من قبل جمهور الفارس الأبيض خاصة بعد أن قام بحذف الإستقالة من الفيس بوك.

وكان إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك قد قرر الإعتزار عن الإستمرار داخل عمل اللجنة داخل جدران قلعة ميت عقبة عقب مشاركة النادي في مباراة سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري لكرة السلة.

وكتب إبراهيم عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الفيس بوك: "أعتذر عن عدم الإستمرار في مهمتي في اللجنة التنفيذية للزمالك الحبيب، كانت قد أعلنت قرارات مجلس إدارة النادي بعدم لعب مباريات دوري السلة، لحين رد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تظلم الفارس الأبيض".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية :" قمنا بإبلاغ الجهاز الفني بقرار عدم المشاركة أمس وأكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة ثم قوجئت بإقامة مباراة الفريق أمام سبورتنج ومشاركة الفريق فيها".

وأكمل:" لن أقبل أن يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه، وأتقدم بالشكر لمجلس إدارة الزمالك الذي يعمل بإخلاص من أجل رفعة اسم النادي الأبيض الحبيب، بالتوفيق لميت عقبة وأعتذر عن أي تقصير".

ويذكر أن نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادي منذ دقائق، يهمل فيه الاتحاد المصري لكرة السلة للنظر في الطعن المقدم من قبل النادي بشأن مباراة الأهلي و الزمالك والتي أحتسبت نتيجتها لصالح الفريق الأحمر.

وقال الفارس الأبيض في بيان رسمي: " قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة أخيرة، وهذا من أجل النظر في الطعن المقدم من نادي الزمالك ضد القرارات التي أعلنها اتحاد السلة عقب أحداث مباراة الأبيض والأهلي الأخيرة والتي تم حسبان الأهلي فائزا فيها.

إبراهيم عبدالله يتقدم بإستقالته من الزمالك

وتابعت القلعة البيضاء عبر الموقع الرسمي للنادي: " ويؤكد نادي الزمالك أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج في انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك لكن ذلك لم يحدث".