البابا تواضروس يشارك فى مؤتمر خدمة المغتربين والمغتربات

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، محاضرة بعنوان الرحمة، اليوم الجمعة، خلال اللقاء السنوى لمشرفى ومشرفات بيوت الاغتراب وأمناء خدمة المغتربين والذى نظمته اللجنة المجمعية لبيوت الاغتراب، المتفرعة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس، فى الأنافورة بطريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى" أمس واليوم.





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