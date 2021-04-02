/625365/تعرف-على-مواعيد-معرض-الكتاب-بالاسكندرية-2021

يتطلع الكثير من المواطنين، وخاصة محبي القراءة معرفة آخر التطورات الحاصلة فى معرض الإسكندرية للكتاب، الذى تم افتتاحه الاسبوع الماضى، وسط اجراءات صحية مشددة تتعلق بالسلامة، نظرًا لتوحش فيروس كورونا المستجد.

وكان يوم الافتتاح قد شهد حضور كلًا من وزيرة الثقافة، الدكتور إيناس عبدالدايم، ورئيس العامة المصرية للكتاب، هيثم الحاج على، بأرض كوتة بالأزاريطة، وبغل عدد الزائرين حتى الآن 4000 مواطن.

معرض الإسكندرية

ومنذ اليوم الأول يجرى دخول المواطنين بالتناوب، حفاظًا على المسافات الآمنة بين القراء، كما قدمت العديد من أدوار النشر تخفيضات على الكتب المعروضة، تزامنًا مع تراجع حركة الشراء بعد تغول فيروس كورونا وتأثر الاقتصاد المنزلى لللمواطنين.

انعقاد معرض الإسكندرية في الأزاريطة

معرض الإسكندرية، انعقد فى الأزريطة، خلال دورته التاسعة، ويمتد من 16 مارس حتى 3 أبريل.

يسعى معرض الإسكندرية إلى نشر العلم والثقافة من خلال توفير أكبر قدر من الكتب للمواطنين، حيث يساهم في توافرها بمبالغ زهيدة للقراء.

وفي تصريحات صحفية، قال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تحرص الإسكندرية على إقامته بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب، وهذا العام يشرف المعرض بمشاركة دولة الإمارات للمرة الأولى.

وأضاف المحافظ قائلا:" يصل مستوى المعرض إلى القمة،، مشيراً إلى أن القراءة من الكتاب تحقق المراد أكثر من وسائل التكنولوجيا الحديثة، والمعرض بالرغم من الزحام إلا أن به إجراءات احترازية، داعين المواطنين إلى الالتزام بها.

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هذا ويتم انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، في بداية شهر يناير من كل عام، ويحضره عدد كبير من الدارسين في الوطن العربي وخارجه، حيث يحفل باهتمام الكثير من المواطنين لأهميته البالغة في عملية إثراء العقل العربي، لما به من زخيرة معرفية ممتدة.

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