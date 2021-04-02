/625372/تدهور-الحالة-الصحية-للموسيقار-هاني-مهنا-بعد-إصابته-بفيروس-كورونا

ترددت خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء التي تشير إلى تدهور الحالة الصحية للموسيقار الكبير هاني مهنا، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله على إثرها إلى المستشفى.

دوت الخليج يكشف رد فعل الفنانة هنادي مهنا بعد انتشار تلك الأنباء حول تدهور الحالة الصحية لوالدها، فضلًا عن تفاصيل وحقيقة ما يتم تداوله.

إصابة هاني مهنا بفيروس كورونا

كان الموسيقار هاني مهنا قد أعلن عن اشتباه إصابته بفيروس كورونا في أواخر مارس، وذلك بعد إصابة زوجته وابنته الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بفيروس كورونا مؤخرًا.

تتكتم أسرة الموسيقار الكبير عن تفاصيل الحالة الصحية ويرفضون الإدلاء بأي تصريحات، مطالبين الجمهور بالدعاء له، حيث لاتزال تخضع هنادي ووالدتها وزوجها أحمد خالد صالح للعزل المنزلي.

هنادي مهنا تطلب الدعاء لوالدها

اكتفت هنادي، بالدعاء للمرضى كرد على تلك الأنباء المتداولة حول تدهور الحالة الصحية لوالدها عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يا رب اشفِ كل مرضى المسلمين ومتوجعش قلب أم أو أب على أولادهم ولا أولاد على أهلهم بحق أيام رمضان المفترجة اللي داخلة علينا، وبحق حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يا رب، اللهم أمين يارب".

وتابعت: “اللهم بلغنا رمضان، من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فراق غالٍ ولا استمرار وباء، اللهم اكشف عنا البلاء وسيئ الأسقام، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، وارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين".